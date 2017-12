Lijsttrekker D66 Zevenaar stapt op

ZEVENAAR - De resultaten van de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn voor D66 Zevenaar teleurstellend. Door de lage opkomst in de stad en het ontbreken van een basis in de gemeente Rijnwaarden is het volgens de partij niet gelukt hun kiezers aan ons te binden of hen te motiveren naar de stembus te gaan.



Lijsttrekker Tienke van der Werf trekt daar haar conclusies uit en stapt op. " Als lijsttrekker van D66 Zevenaar vind ik dat ik aan een dergelijke uitslag consequenties moet verbinden. Ik zal daarom geen gebruik maken van onze zetel in de gemeenteraad. De nummer 2 van de lijst, Peter Pollmann, zal met grote inzet zijn raadslidmaatschap continueren", laat ze weten. "We vinden het belangrijk nieuwe mensen een kans te geven in onze fractie en in de lokale politiek. Daarom dragen we Ben van Bindsbergen (nr 3) en Erik Verkampen (nr 7) voor, voor de commissies Middelen en Ruimte. Hans Lombarts (nr 4) zal de commissie Samenleving voor zijn rekening blijven nemen."