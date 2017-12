EERBEEK - Enkele tientallen gasten van de Zonnebloemafdeling Eerbeek-Hall hadden zich aangemeld om deel te nemen aan een muzikale bingo in zaal De Heideroos in Eerbeek. Vrijwilligers van de Zonnebloem hadden gezorgd dat er tal van prijzen waren die de deelnemers aan dit spel konden winnen. Tussen de spelen door werden zij nog voorzien van een hapje en een drankje.



Vanaf 13.45 uur druppelden de gasten binnen waarna zij werden verwelkomd met een kopje koffie of thee met een gebakje. Om 14.15 uur opende Joke Reinders namens het bestuur deze middag en heette de gasten welkom en natuurlijk ook Kees Bos die de rest van de middag leidde. Tussen de spelen door werden zij nog voorzien van een hapje en een drankje. Na een korte uitleg van Kees Bos ging de muzikale bingo van start. Terwijl de gasten druk bezig waren met luisteren en dan te kijken of dit lied wel op hun formulier voorkwam

amuseerde Bos hen met grappen en kwinkslagen waar ieder groot plezier aan beleefde. Voortdurend was hij in beweging tussen de tafels en maakte zo contact met spelers en vrijwilligers. Omstreeks 16.00 uur sloot Joke Reinders de bingo af en dankte Kees Bos voor zijn ontzettend leuke presentatie.