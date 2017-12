Sint bij Sp Brummen

BRUMMEN – Sinterklaas heeft zaterdagmorgen met zijn vier Zwarte Pieten een bezoek gebracht aan de Sportclub Brummenjeugd van JO7, JO8 en JO9. Het jaarlijkse feest vond – zoals vanouds – plaats in de grote zaal van Concordia. Ondanks de mist hadden de gasten uit Spanje de weg naar Brummen weten te vinden. Namens de jeugdafdeling was de organisatie in handen van Arjan Eikelboom.

Naast de vele jongens en meisjes waren ook hun ouders aanwezig. Onder begeleiding van de presentator werden bekende Sinterklaasliedjes gezongen en werd er gedanst, voorafgaande aan de komst van de Sint met zijn gevolg. In de zaal was een dribbelcircuit uitgezet waar de jeugdige voetballers/sters met een bal hun kunsten mochten vertonen. Even was er nog paniek, want de Pieten hadden verkeerde ballen meegenomen. Met een skippybal of een tennisbal was het moeilijk om de pionnen heen te draaien. Uiteindelijk werd een goede voetbal tevoorschijn getoverd en kon het spel beginnen. Vervolgens mocht het betreffende team op het toneel een liedje zingen voor de Sint. De Goedheiligman las ook voor uit het grote boek. Er was een traktatie in de vorm van snoepgoed en drinken. Nadat alle groepen en hun leiders zich op het podium hadden gemeld werden nog toepasselijke liedjes gezongen en kwam er een einde aan de gezellige bijeenkomst.