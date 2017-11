DOESBURG - Wieneke Weusten is een van de vele vrijwilligers bij stadsmuseum De Roode Tooren in Doesburg. Bezoekers treffen Wieneke daar alleen op de donderdag, want dat is haar vaste dag. Overigens samen met haar echtgenoot, ieder een dagdeel. En denk nu niet dat zij daar alleen bezoekers uit Doesburg ontvangt. Nee, ze komen uit heel het land - Wieneke tekent precies op waar elke bezoeker vandaan komt - vaak wel 50 tot 70 per dag! En hun aantal is dit jaar fors aan het groeien.

Wieneke is kunsthistoricus, met als specialisatie de Middeleeuwen. Zodra zij twee jaar geleden in Doesburg kwam wonen, was zij gefascineerd door De Roode Tooren. Met dit werk als vrijwilliger als resultaat.

Op de foto is zij te zien naast de vitrine met brandemmertjes, een van haar favorieten. Vanaf de Middeleeuwen was elk huis in Doesburg verplicht zo’n leren emmertje paraat te hebben, voor het geval er brand uit brak. De emmertjes op de foto dateren uit de 18e eeuw en zijn uniek in Nederland, omdat ze de wapens van diverse gilden dragen. Er staat zelfs een emmertje met Burgemeester erop geschilderd. En wat haar ook na aan het hart ligt, is het project van het museum om de Doesburgse schooljeugd kennis te laten maken met de Middeleeuwen, in echte Middeleeuwse kinderkleding nota bene. Dat maakt zo’n project extra leuk en spannend natuurlijk.

Zoals bijna alle vrijwilligers in Doesburg, is ook Wieneke elders in de gemeente actief. Soms kunt u haar treffen in museum Lalique; ze schrijft een boekje over de historie van de Commanderij, het pand waarin dit museum straks gehuisvest wordt; ze zit in de gemeentelijke commissie maatschappelijke ontwikkeling en noem maar op. Met recht een vrijwilliger van de maand!