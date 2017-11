Vrolijke afsluiting jubileumfeest

LOENEN – Het zilveren feest van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen werd zondag afgesloten met een vrolijk optreden van een vrouwenkoor uit Broek. Vooral de shanty's vielen in de smaak.

Het bestuur had het koor Chic & Shanty uitgenodigd om deze middag te komen optreden voor de 55-plussers in Loenen. De zaal was goed gevuld toen het koor om half drie begon met een aantal Nederlandse liedjes als Droomland en Westenwind. Ook Engels- en Duitstalige liedjes ontbraken deze middag niet. Het meest spraken echter de shanty’s, de zeemansliedjes, de bezoekers aan. Het koor zong er deze middag een aantal waarbij gezellig kon worden meegezongen. Het nog jonge koor onder leiding van Merel Harkink, dat haar huisvesting heeft bij De Vroolijke Frans in Broek bij Brummen, kreeg deze middag een aandachtig gehoor. De bezoekers konden het gebrachte programma bijzonder waarderen. Gerrit Sangers begeleidde het koor op de accordeon. Het werd een vrolijke afsluiting van de jubileumfestiviteiten van De Bruisbeek. - foto: Han Uenk