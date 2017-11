GroenLinks: bezwaren Twickel serieus te nemen

DOESBURG - Het Doesburgse college moet burgers en organisaties die bedenkingen hebben bij de uitbreidingsplannen van de bedrijven Rotra en Ubbink, serieuzer nemen. Die oproep doet GroenLinks Doesburg. De partij reageert daarmee op de brief die de gemeente schreef aan natuurbeheerder Stichting Twickel, nadat die eerder haar bedenkingen had geuit over de uitbreidingsplannen.

GroenLinks vindt dat Doesburg in haar antwoord niet serieus ingaat op de bedenkingen van Twickel. De gemeente bekijkt momenteel samen met Rotra en Ubbink of uitbreiding van beide bedrijven mogelijk is. Die uitbreiding - in totaal gaat het om zo’n twintig hectare - gaat ten koste van kostbaar natuurgebied in de directe omgeving van beide bedrijven. Een belangrijk deel van dit natuurgebied is in handen van de Stichting Twickel.

Nadat de gemeente Doesburg afgelopen zomer de plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein concreet maakte in de ‘Nota Reikwijdte en Detailniveau’, werd volgens Twickel pas echt duidelijk welke impact de uitbreiding zou hebben voor met name natuurgebied de Fraterwaard. De stichting stuurde daarop een bezorgde brief naar de gemeente. Doesburg had volgens haar verzuimd andere locaties voor de uitbreiding serieus te onderzoeken en de stichting vroeg zich serieus af of met de uitbreiding wel ‘een dwingende reden van groot openbaar belang is gemoeid’. Die dwingende reden is wettelijk nodig om het kwetsbare natuurgebied een andere bestemming te mogen geven.

GroenLinks verbaast zich over de reactie die de gemeente onlangs op deze bezwaren van Twickel heeft gegeven. In plaats van serieus op de bedenkingen in te gaan, beperkt het college zich tot het prijzen van de kritische houding van de stichting, en gaat ze verder niet inhoudelijk in op de twee belangrijkste kritiekpunten, namelijk: het ontbreken van een gedegen onderzoek naar een andere locatie dan de Fraterwaard én het ontbreken van zwaarwegende argumenten om kostbaar natuurgebied op te offeren voor bedrijfsuitbreiding.

GroenLinks roept het college op om Twickel alsnog een helder, duidelijk en beargumenteerd antwoord te geven op haar vragen. Daar hebben belangengroepen en burgers die serieuze vragen en bedenkingen hebben, volgens de partij gewoon recht op.