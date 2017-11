WhatsApp-beheerders gezocht in Eerbeek en Brummen

BRUMMEN - EERBEEK – Om samen toe te zien op een veilige buurt, verenigen inwoners zich op veel plaatsen in WhatsApp-groepen. Ook in de gemeente Brummen zijn al veel van deze initiatieven. Maar het kan nóg beter. Met name in Eerbeek en diverse Brummense straten ontbreekt deze moderne vorm van buurtpreventie nog.

Via een WhatsApp-groep houden buurtbewoners samen een oogje in het zeil. Ze wijzen elkaar op verdachte omstandigheden en schakelen waar nodig de politie in. Dankzij de oplettendheid van inwoners heeft de politie al verschillende keren kunnen ingrijpen.

Een WhatsApp-groep begint met een beheerder. Deze start de groep en voegt leden toe. Inwoners van Eerbeek die mee willen helpen aan een veilige buurt, kunnen zich melden bij mevrouw Renee Swarts van de gemeente Brummen: 0575–568 233 of r.swarts@brummen.nl.

In Brummen zijn al veel WhatsApp-groepen actief. Maar voor de volgende straten worden nog enthousiaste beheerders gezocht: Burgemeester Dekkerstraat; Graaf van Limburg van Stirumplein; Meidoornlaan; Goeman Borgesiusstraat (van Meidoornlaan tot Troelstralaan); Cortenoeverseweg tot Merelstraat; Nachtegaalstraat; Molenhorst; Zegerijstraat; D.A. van Vuurenstraat; Wethouder Giermanstraat; Koppelenburgerweg; Wilhelminastraat en een deel van de Arnhemsestraat.

Ook hier geldt dat geïnteresseerde inwoners contact kunnen opnemen met Renee Swarts.