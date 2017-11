Doesburgsedijk een week afgesloten

DIEREN - In de week van 13 november is de Doesburgsedijk in Dieren maximaal vijf dagen tussen de Arnhemsestraatweg en de Hogestraat voor al het autoverkeer afgesloten. Dieren blijft bereikbaar via alternatieve routes.

Er worden verkeersregelaars ingezet bij de turborotonde met de Doesburgsedijk en de aansluiting N317 met de Doesburgsedijk. Iedereen wordt geacht de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. De fietspaden blijven toegankelijk, net zoals de bushalte op het stationsplein. De werkzaamheden zijn nodig om de nieuwe fietsroute tussen Ellecom en Dieren aan te laten sluiten op de Doesburgsedijk.

Vanuit Doesburg en Arnhem is Dieren te bereiken via de N317 richting Ellecom en de weg langs het spoor. Ter hoogte van de Zutphensestraatweg is de wijk te bereiken, en ook vanuit de tegenovergestelde richting. Dieren uitrijden kan via de Zuthpensestraatweg (kanaalzone) en de Hogestraat richting de Doesburgsedijk naar de N317. Met hulpdiensten zijn afspraken gemaakt om de bereikbaarheid 24 uur per dag te garanderen.

De ondernemers en bewoners binnen Hof te Dieren zijn bereikbaar via de N 348 en de tijdelijke turborotonde op de Doesburgsedijk. De verkeersregelaar zorgt ervoor dat alleen dit bestemmingsverkeer door kan rijden. De bushalte op de Doesburgsedijk wordt in deze week niet gebruikt. Het alternatief is de bushalte op het stationsplein. De provincie zet voor ieders veiligheid verkeersregelaars in. Het is belangrijk dat iedereen zich aan hun aanwijzingen houdt. Iedereen wordt verzocht zich aan de officiële omleidingsroutes te houden. Deze staan op bereikbaargelderland.nl en worden met borden aangegeven. Dit vermindert de verkeersoverlast, is veiliger en beter voor het milieu. Zet dus de navigatie uit.

De nieuwe fietsroute tussen Ellecom en Dieren krijgt een nieuwe aansluiting op de Doesburgsedijk ter hoogte van Het Rhedens. Tijdens deze afsluiting wordt de bestaande bushalte iets verplaatst en komt er een nieuwe oversteek voor fietsers. Daarnaast wordt het bestaande asfalt vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 13 november om 7.00 uur tot uiterlijk vrijdag 17 november om 16.00 uur.