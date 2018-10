Jong geleerd is oud gedaan

VELP - Er verschenen zondag weer veel snelle jongens aan de start van de Posbankloop in Velp, het grootste hardloopevenement in de regio. Maar vooral is de Posbankloop een loop voor amateurs; lokale lopers die graag in hun eigen omgeving een rondje maken. Dat dit vaak al op jonge leeftijd begint, blijkt wel uit het grote enthousiasme voor de KidsRun. Jongens en meisjes legden in volle vaart een hele of halve kilometer af, aangemoedigd door papa en mama, om vervolgens apetrots een medaille in ontvangst te mogen nemen.

Foto: Han Uenk