Feestweekend vv Oeken

BRUMMEN - Op vrijdag 5 oktober bestaat vv Oeken 90 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum houden zij dit jaar allerlei feestelijke activiteiten. Komend weekend staat in het teken van het afsluitende jubileumfeest. Vrijdag 5 oktober is er vanaf 19.00 uur een FIFA-toernooi voor alle spelers van jeugdteams en aansluitend een juniorendisco met DJ Peter.

Op zaterdag 6 oktober is er van 17.30 tot 20.30 uur een clubdiner onder muzikale begeleiding van Tim Akkerman. Hierna volgt de feestavond, vanaf 21.00 uur, met DJ Chiel met een spetterende lichtshow en een enorm LED-WALL in de feesttent op het sportpark De Overkant in Brummen (Broek).

Zondag 7 oktober staat in het teken van een reünie en een afsluitend feest. Om 10.30 uur begint de jubileumwedstrijd tussen de helden van vroeger en de mannen van het huidige Oeken 1. Vanaf 12.00 uur is er tijd om na te praten en de zondagmiddag gezellig te beginnen onder de vrolijke klanken van Harmonie Orkest Brummen. De Pretband neemt het over vanaf 15.00 uur. Dan is het tijd om het feestweekend af te sluiten met het Derde Helft-Oktoberfest met DJ Emiel.