De Havikshof kleurt rood en geel

KLARENBEEK - Bijna alle siertuinen zijn nu op hun retour. De bloemen en heesters bloeien veel minder. Grote tuinen die in de zomer zijn opengesteld, sluiten nu de deuren. Maar dit geldt niet voor de vierseizoenentuin van De Havikshof, aan de Oudhuizerstraat 36a in Klarenbeek. De tuin is in volle herfstpracht te bewonderen.

Valkenier/hovenier Tjipke Zuidema heeft de grote tuin rondom zijn roofvogels op aparte wijze ingericht en aangeplant. Hij houdt er rekening mee dat in de tuin ieder seizoen wat moois te bekijken valt. De tuin oogt dan nu ook weer bijzonder. Door de droogte in de voorzomer heeft de herfst zich nu drie weken eerder ingezet als normaal. Verschillende bomen en heesters kleuren al geel en rood. De dalende temperatuur heeft sterk invloed op de kleuring van de bladeren. De wandeling door de grote tuin is een lust voor het oog. Opvallend zijn vooral de hortensia’s, die in de zomermaanden wit bloeien maar nu verkleuren naar rood. Aan sommige boompjes hangen sierappeltjes. De tuin is in de maand oktober geopend op zaterdag en zondag van 12.30 tot 16.30 uur. De baten van de toegangsprijs komen ten goede aan het Kankerfonds. - Foto: Martien Kobussen