Raadsleden CDA Doesburg niet verkiesbaar

DOESBURG - Ze vormen gezamenlijk de CDA-fractie in de gemeenteraad van Doesburg. Maar na de verkiezingen van 21 maart 2018 zal dat anders zijn. Gerard Albers en Rob Gossink willen namelijk vanwege verschillen van inzicht niet langer voor het CDA in de raad zitten.

Gerard Albers en Rob Gossink blijven, ondanks de nu ontstane breuk, tot aan de verkiezingen op hun post. Maar tussen de raadsleden van de partij die - zonder een wethouder te leveren - het college steunt en het lokale bestuur van de Christendemocraten, komt het niet meer goed. Zoveel is wel duidelijk. "Ik wil er eigenlijk niets over zeggen", aldus bestuurslid Klasien Blok. "Het is wat ons betreft een interne aangelegenheid. Ik begrijp het ook niet goed. Het bestuur heeft Albers en Gossink op één en twee van de lijst voor de verkiezingen staan. Ik bedoel maar, we hadden wel degelijk vertrouwen in hen en in hun werk in de raad."

Gerard Albers laat desgevraagd weten dat de breuk is ontstaan omdat de stad hun corebusiness is en niet de landelijke en regionale koers van het CDA, zoals het partijbestuur volgens hem wil. "Wij doen alles voor Doesburg. Wij leven daarvoor en willen doorgaan zoals we deden. Maar er is iets gebeurd waardoor een breuk is ontstaan. Bij ons staat Doesburg altijd voorop, bij het bestuur meer de provinciale en landelijke koers van het CDA."

De beslissing te stoppen is niet zomaar genomen. Albers: "Dat is een proces. We stoorden ons steeds meer aan de koers van het bestuur. Ik liep daar zelf al maanden mee. Maar onze insteek voor wat betreft het CDA in Doesburg week steeds meer af van de meer landelijke koers die het bestuur voorstaat."

Een concreet voorbeeld daarvan willen of kunnen zowel Albers als Blok niet geven. Veel meer lijkt het een opeenstapeling van ergernissen te zijn die hebben geleid tot de breuk.

Albers: "Wij zijn volledig Doesburgs gericht. We voelen ons een volkspartij en vroegen ons bij alles af: dienen we daar de stad mee? En zoals gezegd hield het bestuur meer de landelijke partijlijn aan."

Volgens Klasien Blok verschillen die standpunten in de praktijk echter amper van elkaar. "Wij maken deel van het grote geheel van het CDA. Dat heeft ook z'n voordelen. Maar onze focus is op Doesburg gericht. Maar wat er werkelijk is voorgevallen? Dat is wat mij betreft een interne aangelegenheid."