Das Neutenfest terug in Krakershol Klarenbeek

KLARENBEEK - Carnavals Vereniging De Neutenkrakers houdt zaterdag 7 oktober vanaf 21.00 uur Das Neutenfest. Dit feest gaat plaatsvinden in het bekende Krakershol aan de Klarenbeekseweg 93 in Klarenbeek.

En dat is al genoeg reden voor een feest: CV De Neutenkrakers is namelijk blij dat zij weer terecht kunnen op hun vertrouwde locatie, voorheen De Nieuwe Zweep. Iedereen is dan natuurlijk ook welkom om dit Krakers-feest mee te vieren, want er is veel om te vieren! De locatie wordt binnenkort weer ingericht als cafetaria en een eet- en drinkcafé, alle feesten van de Neutenkrakers vinden daardoor doorgang en CV De Neutenkrakers bestaat aankomend seizoen 50 jaar! Feest!



DJ Maurice zal deze avond met zijn Aprés ski Safari met danseressen, zanger, lichtshow met special effects, confetti, sneeuw en co2-kanonnen het Krakershol officieel kraken. Met Dance, Happy Hardcore, Nederlandstalig, Rock, Top 40, Club en Feestmuziek gaat de safari on tour! Kaarten zijn aan de deur te verkrijgen. De Neutenkrakers roepen op: "Jong, ouder, Klarenbeek en omgeving kom het Krakershol kraken!"

www.cvdeneutenkrakers.nl