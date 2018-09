Vol programma voor Brummense Sportweek

BRUMMEN - De gemeente Brummen doet in september volop mee aan de Nationale Sportweek, of eigenlijk Sportweken. Stichting Sportkompas heeft namelijk een vol programma opgesteld met sportieve activiteiten voor de periode van zaterdag 15 tot en met vrijdag 28 september.



De activiteiten worden opgezet door Sportkompas, in samenwerking met verschillende sportverenigingen, maar ondersteund door de gemeente Brummen. Sportwethouder Margriet Wartena benadrukt hoe belangrijk de gemeente het vindt om een gezonde, actieve leefstijl te promoten onder de inwoners: "Het is de taak van de gemeente om mensen bewust te maken van de preventieve werking van sporten op de gezondheid. Wie spreken dit jaar in het bijzonder senioren aan in de leeftijd van 65 tot 75 jaar. Met beweging kunnen zij er zelf aan bijdragen dat zij straks bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen."

De mensen uit deze doelgroep hebben allemaal een uitnodiging ontvangen voor de FitTest op 15 september, waarbij in kaart wordt gebracht hoe het ervoor staat op het gebied van zaken als conditie, kracht en balans.

Daarnaast zijn er nog vele activiteiten voor jong en oud, veelal opgezet door sportverenigingen, variërend van voetbal en gymnastiek tot bridge en jeu de boules. Sportclub Brummen lanceert de nieuwe activiteit Brummen Beweegt, een dagelijks uurtje rustig bewegen dat ook na de Sportweek doorgaat. Er zijn proeflessen in diverse sporten, een kidsrun en lasergamen voor de kinderen, maar ook is er aandacht voor gezonde voeding. Wethouder Wartena: "Mensen kunnen op een laagdrempelige manier even snuffelen aan diverse sporten en we hopen dat het ze motiveert om hier ook mee door te gaan."

Alle activiteiten en deelnemende verenigingen zijn terug te vinden op www.stichtingsportkompas.nl. Hier worden het programma up-to-date gehouden en kan iedereen zich aanmelden voor de activiteiten.