Sportcafé de Bhoele weer geopend

EERBEEK - Het sportcafé in sportzaal De Bhoele is vorige week woensdag tijdens een feestelijke bijeenkomst heropend. De exploitatie wordt opgepakt door Harriët Garagoski en Tommy ter Hove.

Sinds dit jaar heeft de nieuwe Stichting Sportkompas de verantwoordelijkheid gekregen over onder andere De Bhoele. Gebruikers van de sportzaal hebben aangegeven het heel belangrijk te vinden dat het sportcafé blijft bestaan. In Harriët Garagoski en Tommy ter Hove, geen onbekenden in Eerbeek, heeft de stichting de nieuwe exploitanten gevonden. Ze dragen het verenigingsleven een warm hart toe en begrijpen hoe belangrijk een thuisbasis voor een vereniging is. “De derde helft hoort gewoon bij sport en daar hoort een drankje bij”, aldus Tommy ter Hove.

Aan Garagoski en Ter Hove dan ook de eer het sportcafé te heropenen. Dit deden zij samen met Dries Krens van zaalvoetbalvereniging Andarinyo en Hans Kerseboom van volleybalvereniging Spiker, gebruikers van de sportzaal. Samen onthulden zij de nieuwe bestickering, die in het café en de centrale hal is aangebracht. Van Vivian Tromp van de Stichting Sportkompas ontvingen de nieuwe uitbaters een houten spellenpakket. Een symbolisch cadeau waarmee de stichting benadrukt dat het in De Bhoele naast sport en spel ook gaat om gezelligheid en gezelschap.

Sportcafé De Bhoele is open op de meeste momenten dat er sport- en andere activiteiten zijn in de sporthal. Het sportcafé is te vinden op de benedenverdieping van De Bhoele.