Nieuwe stichting ’t Goor

BRUMMEN - Met het tekenen van de aktes is vorige week woensdag de nieuwe stichting Dierenpark ’t Goor opgericht in Brummen. Een nieuw bestuur gaat met frisse moed aan de slag om het park nieuw elan te geven, maar vooral te behouden voor de toekomst.

Dierenpark ’t Goor - met dieren als ezels, herten, kippen, en eenden - is jarenlang beheerd door Zwieb Prins en zijn vrouw Annie. Toen zij aangaven het noodgedwongen wat rustiger aan te moeten doen, meldden zich spontaan veel mensen die zich in wilden zetten voor het behoud van het park. Uit deze groep is een bestuur ontstaan voor een nieuwe stichting, dat heel veel zin heeft om het park nieuw leven in te blazen.

Volgens Bianca Wengelaar, secretaris, zit de groep vol ideeën. “Het lijkt mij mooi om een verhard pad aan te leggen, zodat ook senioren met bijvoorbeeld rolstoel of rollator af en toe het park in kunnen”, noemt ze als voorbeeld. Zo zijn er veel meer ideetjes, maar er ligt ook nog veel onderhoud op de vrijwilligers te wachten. “We hebben de gemeenteraad aangesproken om een bijdrage, zodat we de hooizolder en volière kunnen opknappen, die inmiddels flink verouderd zijn.”

De stichting zal zich op zaterdag 22 september presenteren op de Rhienderense Najaarsfair. “We willen zoveel mogelijk mensen aanspreken en om hulp vragen, maar ook bedrijven en organisaties als de Rotary. Samen moet het lukken om het park op een goede manier te behouden”, zegt Wengelaar. “We gaan uitgebreid verantwoording afleggen aan de mensen die ons steunen, zodat ze weten waar hun euro’s aan zijn besteed.”

Hoewel Zwieb en Annie Prins nog steeds meewerken in ’t Goor is het dagelijks reilen en zeilen overgenomen door Annie Notten, die de functie van beheerder op zich neemt. De vaste vrijwilligers blijven voor de dieren zorgen. De nieuwe stichting gaat zich vooral bezig houden met achterliggende zaken, zodat het Park kan blijven wat het is: een rustpunt in de wijk.

Op de foto het nieuwe bestuur van de Stichting Dierenpark ’t Goor, met van links naar rechts: Annie Notten, beheerder van het park en bestuurslid, Bianca Wengelaar, secretaris, Marjolein Kürble, bestuurslid, Anne-Marie Wigbold, voorzitter en Janneke van Loon, penningmeester.