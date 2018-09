Open Monumentendagen in Loenen

LOENEN - Loenen heeft dit jaar bij de Open Monumentendagen (8 en 9 september) een beperkte openstelling van monumenten. Bij de Uitkijk aan de Dalenk 26 kan men deze bijzondere plek gaan verkennen. Museum Papierfabriek De Middelste Molen is beide dagen geopend. Dit keer doet ook het natuurkampterrein Zegenoord in de Loenermark mee met workshops. Kasteel Ter Horst is niet opengesteld.

Veel mensen kennen ongetwijfeld het verhaal en de muziek van The Sound of Music met daarin een hoofdrol voor de kinderrijke familie Von Trapp. Wat weinig mensen weten, is dat deze familie Oostenrijk niet te voet over de Alpen verliet (zoals in de film) maar per trein. Na een tour met muzikale optredens in meerdere Europese landen emigreerden ze naar de Verenigde Staten. Tijdens die tour in 1939 deed de familie Von Trapp ook Nederland aan. Zij logeerden in Loenen in het zomerhuis van een Haagse bankier dat vanwege het prachtige uitzicht over de Loenense Enk destijds de naam De Uitkijk had.

Momenteel wordt dit huis (foto) particulier bewoond en de huidige eigenaren willen bezoekers dit weekend graag mee laten meegenieten van deze fantastische plek en het uitzicht. Het huis zelf is overigens niet opengesteld. Men kan ook de omgeving en het uitzicht bij De Uitkijk bewonderen tijdens de Wandelroute Loenense Enkenpad (Klompenpad).

Zaterdag 8 en zondag 9 september kan men van 11.00-17.00 uur terecht bij de Dalenk 26, Loenen. De auto parkeren kan bij de Hunekamp, Imbosweg 30 (op circa 10 minuten lopen). Het is ook mogelijk de plek per fiets of te voet te bereiken (via Het Hameinde en Bruisbeek).

De papierfabriek De Middelste Molen is óók geopend tijdens de Open Monumentendagen. Het museum heeft onlangs een fraai bezoekerscentrum geopend.

De Molen aan het Kanaal Zuid is gratis tussen 11.00 en 16.00 uur te bezichtigen, en elk kwartier wordt er papier gemaakt.

Natuurkampeerterrein Zegenoord in de Loenermark organiseert van 7 tot en met 9 september een Kunstweekend op het eigen terrein. Op zaterdag en zondag staat het mooie landschap van de Loenermark centraal onder het motto ‘landschapsbeleving plein air’. Van 11.00 tot 16.00 uur vinden demonstraties en workshops plaats. Daarnaast zijn er mini-exposities en een poëzieoptreden.