Monumentendag in Rheden

RHEDEN - In Europa is het thema van dit Open Monumentenweekend. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed. Ook de Rhedense Dorpskerk en de begraafplaats De Pinkel doen mee aan deze Open Monumentendag 2018 en zijn zaterdag 8 september open van 10.00 tot 17.00 uur.

Een oude kaart van Gelderland toont de IJssel en oude Hessenwegen als belangrijke verbindingswegen van handelsroutes van Duitsland naar Utrecht en westelijk Holland. Veel wegen hebben een oude soms internationale geschiedenis, bijvoorbeeld de Middachter Allee.

In 1989 vond de laatste teraardebestelling op de Pinkel plaats, waarna dit kerkhofje in verval raakte. De begraafplaats wordt nu door een groep vrijwilligers opgeknapt.In de Dorpskerk wordt het orgel bespeeld door enkele organisten en is er een doorlopende presentatie over de restauratie van het Meere-orgel.

Zaterdagavond om 19.30 kan het publiek genieten van een orgelconcert door Piet Cnossen.Hij speelt werken uit de Barok- en de Roccoco periode o.a. van A. M. Brunckhorst, G. Böhm, J. S. Bach, J. L. Krebs en J. K. Kûchar. De entreeprijs voor dit concert is 8 euro.

Wij hopen dat u geniet van de opengestelde monumenten, ook van de monumenten waar In Europa wat minder van toepassing is.