Gemeente Brummen steunt onderzoek naar alternatieve vliegroute B++

BRUMMEN – De gemeente Brummen ondertekent samen met een aantal andere partijen een brief waarin staatssecretaris Dijksma wordt gevraagd een andere routevariant te onderzoeken voor vertrekkend vliegverkeer vanaf Lelystad Airport. De variant B++ zou minder negatieve consequenties hebben voor de Veluwe.

De gemeente Brummen volgt de ontwikkelingen van de uitbreiding van vliegveld Lelystad Airport op de voet. Omdat de uitbreiding van deze luchthaven gevolgen heeft voor meerdere gemeenten in de Stedendriehoek en Veluwe, trekt Brummen hierbij samen op met regiogemeente en provincie. Zo heeft burgemeester Van Hedel de zorg die leeft bij inwoners in onze gemeente aangekaart bij gedeputeerde mevrouw Meijers en stemt Brummen informatie af binnen de regio Stedendriehoek. Het Brummens college heeft deze week besloten om samen met zes andere gemeenten een brief te ondertekenen die is gericht aan verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma. In deze brief roepen deze gemeenten, samen met onder andere VNO-NCW Midden, luchthaven Teuge en Nationaal Paracentrum Teuge, het rijk op om routevariant B++ serieus te onderzoeken.

Dijksma heeft inmiddels toegezegd nog eens kritisch te kijken naar de verschillende aanvliegroutes en vertrekroutes. Er komt veel protest uit Teuge, omdat de vertrekroute direct over de luchthaven daar voert en daarmee een eind zou maken aan de activiteiten van het Nationaal Paracentrum. Dit heeft ertoe geleid dat Dijksma open staat voor verbetervoorstellen op de door haar gepresenteerde routevariant B+, die niet alleen over Teuge gaat, maar ook over Loenen, Eerbeek en Dieren.

Er is een variant B++ gepresenteerd, die een aantal belangrijke voordelen heeft. Deze route vliegt minder over de dorpen en kernen in de Gelderland en Overijssel en ook worden luchthave Teuge en stiltegebieden op de Veluwe meer ontzien. De route is 20 kilometer korter. Dit leidt tot minder verbruik van brandstof en CO2-uitstoot. Voor Gelderland en Overijssel leidt deze variant per saldo ook tot 90 procent minder geluidbelasting. In de verstuurde brief aan de staatssecretaris roepen de gemeenten, waaronder Brummen, het rijk op om deze ‘geoptimaliseerde variant’ verder te onderzoeken.

De variant B++ is ook een betere oplossing voor de gemeente Brummen. De vlieghoogte wordt circa 9000 voet (2700 meter), in plaats van de 6000 voet (ongeveer 1800 meter) waar bij variant B+ sprake van is. Dit geeft minder geluidsoverlast voor het noordelijke deel van Brummen.

Het Brummense college realiseert zich dat het vraagstuk rondom de uitbreiding van Lelystad Airport complex is en er uiteenlopende belangen en doelstellingen zijn. Reden te meer om samen met de regiogemeenten te pleiten voor een gedegen second opinion, waarin alternatief B++ wordt meegenomen.

Het vliegknooppunt boven Eerbeek blijft in deze variant wel bestaan, iets dat het college kritisch blijft volgen. Het kan ook best dat, als de alternatieven zijn bekeken, Brummen hierover alsnog een ander standpunt inneemt dan de buurtgemeenten.