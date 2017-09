Burgemeester zoekt afspraakje voor openingsfeest

BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel is op zoek naar een afspraakje. Hij nodigt een jongere uit de gemeente uit om hem te vergezellen naar het openingsfeest van het vernieuwde provinciehuis van Gelderland in Arnhem.

De opening van het provinciehuis is op woensdag 20 september en wordt verricht door koning Willem-Alexander en de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. Voor deze feestelijke middag zijn alle 54 burgemeesters uit de provincie uitgenodigd. Zij mogen ieder een inwoner uit hun gemeente meenemen, bijvoorbeeld iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd of zich verdienstelijk heeft gemaakt. Omdat burgemeester Van Hedel het belangrijk vindt dat ook jongeren actief deel uitmaken van de samenleving, wil hij een jongere uit zijn gemeente meenemen naar dit feest.

Burgemeester van Hedel doet een kort oproepje in een filmpje op de gemeentelijke Instagram Jong Brummen. Jongeren die met de burgemeester op stap willen, kunnen zich tot 10 september aanmelden. Ook kunnen anderen een jongere voordragen. Het moet gaan om iemand die in de gemeente Brummen woont en tussen de 12 en 25 jaar oud is. Om de burgemeester te helpen een keus te maken, dient te worden vermeld waarom deze jongere het verdient om de gemeente te vertegenwoordigen in Arnhem. Stuur voor aanmelding een e-mailtje naar samengoedvoorelkaar@brummen.nl.

Mensen die zelf een kijkje willen nemen in het nieuwe provinciehuis in Arnhem, kunnen dit doen tijdens een open dag op zaterdag 30 september. Daarnaast zijn er in september dagelijks rondleidingen met verschillende thema’s. Kijk voor informatie op www.gelderlandnodigtuit.nl.