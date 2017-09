Boeiend startweekend voor de parochies

REGIO - In de roomskatholieke parochies Sint Willibrordus en Heilige Vier Evangelisten, met 13 kerkgemeenschappen in: Babberich, Doesburg-Angerlo, Duiven, Giesbeek-Lathum, Groessen, Herwen-Aerdt, Lobith-Tolkamer, Loo, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk, Westervoort en Zevenaar, vindt op 9 en 10 september het officiële startweekend plaats.

Het pastoraal team luidt daarmee het nieuwe pastorale werkjaar in samen met de vrijwilligers en parochianen.

Op zaterdag 9 september houden de parochies de ouderen-ontmoetingsdag in zaal Staring te Zevenaar. Met 225 aanmeldingen is het evenement inmiddels volgeboekt. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting en dit jaar is monseigneur H. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, de gastspreker. Hij zal een presentatie verzorgen met als titel “Maria in de kunst”. Het dames-en herenkoor uit Duiven is present voor de muzikale noot.

De zondagmorgen van 10 september is gewijd aan de startviering voor de 13 kerkgemeenschappen. Plaats van handeling is de Heilige Andreaskerk te Zevenaar. De feestelijke Eucharistieviering begint om 10.30 uur. Het voltallige pastoraal team zal voorgaan met assistentie van alle misdienaars uit de twee parochies. Voor kinderen is er kindernevendienst. Het Ritmisch Koor uit Babberich en koor Stella Maris uit Zevenaar verzorgen de muzikale ondersteuning. Na de viering is er voor de kerkgangers gelegenheid om na te praten met broodjes en koffie. Ook zal er informatie worden gegeven over de Lourdesbedevaart die in 2018 plaatsvindt.