400 Kinderen bouwen zelf mini-windmolenpark

VELP - Vierhonderd kinderen bouwen sinds maandag 4 juni in tien dagen maar liefst zestien windmolens op bedrijventerrein De Beemd in Velp voor het educatieproject Laat Maar Waaien! Ze leren over het nut en de techniek van deze vorm van energieopwekking en krijgen praktijkles over diverse andere vormen van duurzame energie. Trainees van Allliander helpen de scholieren hierbij. In Nederland gebruikten we het afgelopen jaar - ondanks de grote urgentie van het klimaatprobleem - in plaats van minder, juist méér energie. Dat moet anders. Initiatiefnemers Inge van der Vaart van I-Link en Petra Lettink van Groene Transitie willen met het project Laat aar Waaien! kinderen en jongeren kennis laten maken met techniek, de overgang naar een duurzame energievoorziening en de vooruitzichten voor de toekomst. Ze werken samen met Urban Wind (Alliander). Ze vonden een partner in Erwin Coolen: ondernemer (ECHT), bestuurslid van stichting de Beemd en inwoner van de gemeente Rheden met een passie voor techniek, energie en educatie. Hij vroeg Laat Maar Waaien! naar De Beemd te komen.

Scholieren uit groep zeven en acht van meer dan tien basisschoolklassen bouwen het mini-windmolenpark op een braakliggend stuk terrein op De Beemd. Ook krijgen de kinderen praktijkles over zonne-energie en warmte/koude opslag in de bodem. De windmolens blijven tot eind september op deze locatie staan. Zestig leerlingen van 4-VWO van Het Rhedens bouwen het materiaal waarmee de basisscholieren zullen experimenteren. Ze voeren zelf in de natuurkunde diverse metingen uit aan de molens. Trainees van Alliander uit het team Urban Wind helpen bij de uitvoering en geven molens in bruikleen. Zij geven zo hun kennis door en leren zelf projectmanagement in de praktijk.

Het mini-windmolenpark in Velp is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Rheden, Stichting bedrijventerrein De Beemd, Ondernemersclub Rheden, OutSmart, Vestas en vele andere partners die in natura bijdragen zoals Suez en Copernico. Op vrijdagmiddag 15 juni wordt het mini-windmolenpark feestelijk geopend samen met de partners en wethouder Ronald Haverkamp. Iedereen is van harte uitgenodigd op het veld bij de ingang van De Beemd (Gildestraat) in Velp van 16.00 tot 17.00 uur.

Foto - Fotografie Natuurlijk (Matty Maas)