LOENEN - Tijdens het Schaapscheerdersfeest in Loenen vond natuurlijk ook weer de verloting plaats. Inmiddels is de trekkingsuitslag daarvan bekend. De eerste prijs is voor lotnummer 0243, de tweede voor 0520, de derde voor 0777, de vierde voor 0175, de vijfde voor 0895, de zesde voor 0768, de zevende voor 1642, de achtste voor 1092, de negende voor 1418 en de tiende prijs gaat naar lotnummer 1475. De prijzen kunnen tot 31 augustus opgehaald worden aan de Leeuwenbergweg 14 in Loenen.