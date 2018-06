Hummelo brengt ode aan Van Gorkum

HUMMELO - De eerste zondag van juni vond Hummelo Open plaats; een fietscrosswedstrijd gehouden door vrijwilligersgroep De Heuvelkrabbers. Het venement werd gehouden op het fietscrossbaantje dat vorig jaar naast de basisschool in Hummelo werd geopend door onder meer Jelle van Gorkom. De middag was een groot succes met een flink aantal deelnemers in de leeftijd van vier tot zestien jaar. De jeugd ging de sportieve strijd met elkaar aan. Het zonnetje scheen en ook aan toeschouwers was geen gebrek. Na afloop van de wedstrijden brachten de deelnemers een ode aan Jelle van Gorkom om hem een hart onder de riem te steken. Van Gorkom kwam in januari zwaar ten val tijdens een training op Papendal.