Amerikaanse dieselloc voor VSM

LOENEN - De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) uit Apeldoorn is er in geslaagd om een bijzondere Amerikaanse diesellocomotief te verwerven en naar Nederland te laten verschepen. Het gaat om een locomotieftype dat met het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog naar Europa kwam en vervolgens een aantal jaar in Nederland dienst deed in de tijd van de wederopbouw. Destijds is er in Nederland geen exemplaar bewaard gebleven toen ze overbodig werden.

Naast vele stoomlocomotieven en rijtuigen, heeft de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij ook een grote collectie Nederlandse diesellocomotieven. Nagenoeg alle grotere series die in de jaren '50 reden bij de Nederlandse Spoorwegen zijn in de VSM-collectie vertegenwoordigd. Er was alleen nog één gat wat opgevuld kon worden, een locomotief uit de serie 2000. De locomotieven van de serie 2000 zijn door de firma Whitcomb voor het Amerikaanse leger (USATC) gebouwd en in 1944/45 met de bevrijding van Europa meegekomen uit de VS.

Verkoop aan NS

De meeste Whitcombs zijn na de oorlog weer teruggegaan, maar een twintigtal werd aan de NS verkocht, waarna deze in 1946 in dienst kwamen. De Whitcombs waren hiermee de eerste grote diesellocomotieven van de NS. Een bekende inzet van de locs was die voor de olietreinen vanuit Schoonebeek, onder andere met Amerikaanse ketelwagens waar de VSM er ook enkele van bezit. Uiteindelijk zijn alle NS Whitcombs rond 1960 gesloopt.

Langgekoesterde wens

Al lang leefde bij de VSM de wens om een 2000 in de collectie op te nemen. De originele NS-locomotieven zijn gesloopt, maar er waren nog enkele soortgelijke exemplaren in de Verenigde Staten beschikbaar. Rond 2008 zijn er contacten gelegd met de eigenaar van een Whitcomb locomotief die in Buffalo bij een gesloten staalfabriek stond. Na een lang traject is besloten tot koop over te gaan en is begonnen met de voorbereidingen op het transport en het werven van fondsen.

Transport

Uiteindelijk kwam in januari 2018 alles bij elkaar. Het hele transport kon gedaan worden met het bedrag dat bijeengebracht was. Opdracht voor het transport kon gegeven worden en op 2 april is de verplaatsing van de locomotief begonnen in Buffalo. Op een spoorwagon is de locomotief naar de haven van Newark (New Jersey) gereden en daar ingeladen om per schip naar Zeebrugge te gaan. Na de aankomst daar gaat de locomotief per vrachtauto naar haar nieuwe thuis, de museumspoorlijn van de VSM. De machine is niet rijvaardig. In ieder geval is een uitgebreide restauratie nodig. De bedoeling is om de machine uiteindelijk in Loenen te restaureren in de NS-uitvoering.