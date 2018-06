Open Boerderijdag

LOENEN – De toeloop naar de Open boerderij De Schuurenberg van de familie Van Gurp in de buurtschap De Veldhuizen was mede door het fraaie weer op Tweede Pinksterdag erg groot. Al voor tienen stroomden de bezoekers toe. Door medewerking van het bedrijvenpark Veldhuizen kon daar geparkeerd worden. Campina en Theo en Wilma van Gurp met dochters hadden er veel werk van gemaakt om de vele bezoekers alles te laten zien van het veebedrijf.

Bezoekers konden een rondleiding krijgen over het bedrijf. Boer Theo van Gurp en anderen vertelden uitvoerig over het veebedrijf. Jong en oud keken met belangstelling in de stallen met jongvee en de melkkoeien, die buiten in de weide liepen maar naar keuze ook naar binnen konden gaan om zich te laten melken door de robot. De dieren kunnen dit zelf bepalen. Gelijkertijd krijgen ze een rantsoen brokken dat boer Theo van Gurp via de computer heeft bepaald. Heeft het dier zijn dagelijkse portie op, dan krijgt ze niet meer. Omdat Van Gurp de koeien merendeels buiten zijn, levert hij aan Campina weidemelk, die anders van smaak blijkt te zijn dan de melk die geproduceerd wordt door koeien die nooit buiten komen.

Voor de kinderen was er van alles te doen. Ze konden pasgeboren kalfjes aaien of meedoen aan de boerenstormbaan met zaklopen, met de kruiwagen en over de strobalen. Vaak deden de vaders ook nog even mee. Er was ook koe melken, melkbusheffen (foto) en een skippy koe. Aan de zuivelbar in de loods konden de bezoekers zich laten verwennen met zuiveldrankjes. De kinderen vonden het prachtig hier rond te struinen. De ouders vonden het voor het jonge grut erg leerzaam. Een vader uit Apeldoorn: "Nu kunnen ze echt zien dat de melk niet uit een pak in de supermarkt komt."