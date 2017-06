Doorzetten van Huub de Ruijter beloond

LOENEN – Huub de Ruijter is een doorzetter. Hij had zich vast voorgenomen dat woningen hier op de hoek De Kempe en Hoofdweg moesten komen. Het zat niet mee. Zo’n vijftien jaar heeft het geduurd voordat er eindelijk gebouwd kan worden. De sloop van het oude pand is nu gaande.

Als het meezit kunnen in het voorjaar van 2018 de nieuwe bewoners hun intrek nemen in het fraaie appartementengebouw ‘t Ruijter Huys dat hier gaat verschijnen. De Ruijter komt zelf ook ‘hoog en droog’ te wonen op de bovenste etage.

Op de hoek De Kempe en Hoofdweg was ruim een eeuw lang het loodgietersbedrijf van de familie De Ruijter gevestigd. De overgrootvader van Huub vestigde zich hier. Frans de Ruijter, vader van Huub, was 22 jaar toen hij het bedrijf over nam. Regelmatig waren er uitbreidingen. Naast het loodgietersbedrijf was er een winkel dat beheerd werd door mevrouw De Ruijter.

Om meer uit te kunnen breiden werd het bedrijf in 2000 verplaatst naar Eerbeek. Het bedrijventerrein Kieveen in Loenen liet te lang op zich wachten. Huub bleef er wonen met zijn gezin. Wat te doen met de bedrijfsgebouwen? Na enkele jaren rees bij hem het plan om op deze plek woningen te bouwen. Zelf wilde hij hier blijven wonen.

De Ruijter ging met de gemeente Apeldoorn aan de praat. De mogelijkheden van woningbouw waren er wel, maar steeds geen duidelijkheid. Soms waren er twee dan weer zes woningen. Het wilde maar niet vlotten. Toen hij met het idee kwam om een appartementencomplex te laten bouwen, viel dit bij de Stedebouwkundige dienst wel in goede aarde. Men zag een goede aansluiting bij het hoge Hattink-erf complex in de directe omgeving aan de Beekbergerweg. De Ruijter maakte plannen met Hegeman bouw in Almelo en hij werkte zijn ideeën uit met de architecten Leijh, Kappelhof en Van den Dobbelsteen uit Hengelo. Met hen kwam hij tot een fraai ontwerp waar hij helemaal achter kan staan.

De volgende hobbel was daarna de aanpassing van het bestemmingsplan. De Ruijter: “We wonen hier midden in het dorp. Je krijgt dan overal mee te maken. Aan de overkant is het dorpscentrum De Brink met de Spritshz-kelder waar vaak muziek is. Daarbij uitvoeringen in de zaal. We hebben er geen last van. Het gaat allemaal prima. Ook zeker geen last van de Chinees waar we naast wonen. Er waren wel wat gesprekken nodig om alles rond te krijgen”.

Maar De Ruijter kreeg toch nog meer tegenslag. In 2012 kwam het bericht dat in het woningbouwprogramma in de gemeente Apeldoorn flink geschrapt zou worden. Zij zouden ook de dupe worden, maar ook deze hobbel kon geslecht worden." In 2014 kreeg ik de vergunning. Begin 2017 kon met de sloop worden begonnen."

Helaas was in die tijd de klad in de huizenverkoop gekomen. Maar De Ruijter zette door. Maakte zijn plan verder rond met hulp van bouwkundige buro Marcel Derksen Loenen. De Ruijter: “Het wordt precies wat ik in gedachten had. Er komen elf mooie appartementen in. De kopers komen hier prachtig te wonen. Het heeft me in die vijftien jaar heel wat slapeloze nachten gekost, maar mijn droom wordt werkelijkheid ‘t Ruijters Huys gaat er komen!”

Zo gaat ‘t Ruijters Huys worden op de plek aan de Hoofdweg tegenover De Brink