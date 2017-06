Belgen winnen in Dieren Grand Prix Animo

DIEREN - Op een zonovergoten sportpark Het Nieuwland, organiseerde Boul’Animo zaterdag de Grand Prix Animo. Dit doublette-toernooi trekt elk jaar vele topteams uit binnen- en buitenland. Ook dit jaar hadden zich 35 jeu de boulesteams aangemeld, die streden om de mooie prijzenpot.

Na twee voorgelote partijen werden de beste 16 in de A poule ingedeeld. Zij speelden voor de toernooiwinst. Daar ook de B poule uit 16 teams bestond, speelden de 6 laatste teams uit de voorronde om 3 plaatsen. Het niveau van het toernooi bleek wel uit het feit dat ook enkele topklassespelers zich via deze ronde moesten kwalificeren. Na de eerste ronde in de poules gingen de winnaars door en de verliezers naar de complementaire poules. De Belgen Wesley Cami en Steven Ielegems wonnen het toernooi door in de finale met 13-4 te winnen van Louis Steringa en Leroy van Arnhem.

De leden van Boul’Animo lieten zien waarom zij al jaren in de nationale top meedraaien. Ans en Dennis Nootenboom werden knap 2e in de A complemetair. Nettie Lensink en Dennis Günther Mohr wisten de B poule te winnen door in hun finale twee topklassespelers Mourad El Ansari (boul’Animo) de Peter Bonarius (de Gooiers uit Hilversum) te kloppen. In de B complementair was de 2e prijs voor Henny Bosman en Margo van den Bos.