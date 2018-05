Nieuwe treurbeuk op Begraafplaats De Pinkel

RHEDEN - Begraafplaats de Pinkel in Rheden is sinds de jaren negentig niet meer in gebruik en raakte in verval. Een doorn in het oog voor een aantal inwoners van het dorp, die de handen ineen sloegen en de begraafplaats de laatste jaren weer enigszins op orde brachten. Dit vrijwilligersinitiatief heeft dit jaar geleid tot het oprichten van Stichting Oude Begraafplaats De Pinkel. Met als doel om de begraafplaats te conserveren en onderhouden.

Twee jaar geleden waaide een grote treurbeuk om, die honderdvijftig jaar geleden tijdens de opening van de begraafplaats was geplant. De eerste officiële daad van de nieuwe stichting was dan ook het planten van een nieuwe treurbeuk. De aanschaf werd mogelijk gemaakt door een ruime donatie van Rhedens Dorpsbelang. De beuk is vorige week ceremonieel aangeplant door Gerrit Hoftijzer, voorzitter van de stichting, en Hans Mulder, bestuurslid van Dorpsbelang.

De stichting levert een grote bijdrage aan het behoud van dit cultuurhistorisch monument van het dorp. De begraafplaats is dagelijks open voor publiek. Er zijn bijzondere graven, grafzerken en familiegrafkelders te zien, omzoomd door prachtige oude beuken en andere bomen. Bijzonder zijn de betonnen zerken van armlastige bewoners. In het vochtige beton werd de naam van de gestorvene zorgvuldig met kleine kiezelsteentjes ingelegd.