Ondernemers Rheden gewaarschuwd voor georganiseerde misdaad

ELLECOM – Een groot aantal Rhedense ondernemers is vorige week tijdens een bijeenkomst in Ellecom bijgepraat over de Andere kant van Rheden. Ofwel, de duistere en misdadige realiteit die ook voor deze gemeente opgaat. Want misdaad is overal en de angst bestaat dat onder- en bovenwereld verweven raken. Tot in de politiek aan toe.

Aanwezig waren vele vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, MKB, politiek, Rhedense ambtenaren en een drietal gastsprekers. Zij vertelden over hun ervaringen en waarschuwden: criminaliteit is overal. "En je kunt maar één keer nee zeggen voor je erbij betrokken raakt", hield gastheer burgemeester Carol van Eert zijn gehoor voor. Zijn speech werd ondersteund door een powerpoint-presentatie met berichten uit de voorbije twee jaar. Er blijkt ook in Rheden heel erg veel criminaliteit. Vooral drugs en prostitutie.

Gastspreker Edward van der Torre, lector aan de Politie Academie, was er heel duidelijk over. "Er zijn drie vormen van criminaliteit die een bedreiging voor de (Rhedense) rechtsstaat vormen: drugs, drugs en drugs. Daar draait het allemaal om. Dat wordt wel Ondermijning genoemd, maar het is simpelweg georganiseerde misdaad. En dat kan snel dicht bij huis komen. Het speelt zich af in panden die gekocht of gehuurd worden. Extra gevaar voor de makelaardij dus, die hiermee in contact kan komen. Maar het is een hele keten van mensen en geldstromen die er verder aan hangt. Drugs, de hennepteelt en chemische drugs, zijn een heel groot gevaar voor de samenleving, voor ónze samenleving en dus ook de Rhedense. Daar waarschuwen we u voor", aldus de politie.