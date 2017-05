Geen tunnel bij spoorwegovergang Kerkstraat Velp

DE STEEG / VELP - De gemeenteraad van Rheden besloot dinsdag tijdens de raadsvergadering dat er geen voet- en fietstunnel komt onder het spoor bij de Kerkstraat in Velp. Geen draagvlak uit de buurt en geen noodzaak omdat de onveiligheid niet is aan te tonen, zijn belangrijke argumenten.

De aanleg van de tunnel was één van de maatregelen in het pakket uit 2015 verkeersveiligheid overwegen. Echter kwam er veel weerstand uit de buurt en werd een amendement aangenomen om nader onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie bij deze spoorwegovergang, nabij station Velp. Het college besloot daarop geen nader onderzoek te doen omdat al was aangetoond dat de spoorwegovergang veilig is. In de afgelopen jaren zijn er namelijk geen ernstige incidenten geregistreerd.

Wel zijn er meldingen van machinisten van gevaarlijk gedrag op deze overweg. Ook Prorail had graag een tunnel gezien om de veiligheid te verbeteren. Ook had de organisatie meer betrokken willen worden bij besluitvorming, maar volgens vele partijen heeft Prorail genoeg mogelijkheden gehad om bijvoorbeeld naar gehouden informatiebijeenkomsten te komen. Prorail schrijft wel in een reactie dat de overgang bij de Kerkstraat in Velp aan de wettelijke eisen voldoet.

Jaap Uithof van de VVD: “De filosofische discussie zou kunnen zijn wanneer een overgang echt veilig is. En volgens mij is dat wanneer mensen zich netjes gedragen en de overweg goed functioneert. Dan hoeft er geen gevaar te zijn”. Monique Reinders van het CDA beaamt dit en wil nog wel benadrukken dat het belangrijk is om altijd op veiligheid te blijven inzetten. “Blijf in gesprek met Prorail en tref, waar nodig, maatregelen om de veiligheid te blijven waarborgen”.

De buurt heeft ook aangegeven dat Prorail zich nu eens inzet om de hinder die treinen veroorzaken aan te pakken, zoals geluids- en trillingsoverlast of het gevaar vanwege te hard rijdende treinen. De prioriteit ligt volgens hen niet bij die voet- en fietstunnel.