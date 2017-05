HALL - Donderdag 4 mei was ook de dodenherdenking in Hall. Op de begraafplaats aldaar liggen zes vliegeniers begraven die op 13 juni 1944 met hun Lancaster bommenwerper zijn neergestort op het Soerense zand.

Het initiatief voor de herdenking is genomen door Stichting Hall Leeft. In samenwerking met OBS De Vossestaart en de kerk is een 4 mei Herdenkingscomité gevormd. De basisschool gaat de zes oorlogsgraven adopteren.

De schoolkinderen vormden een erehaag voor de genodigden en de vele belangstellenden die naar de begraafplaats waren gekomen. Burgemeester Van Hedel hield een toespraak, er werden gedichten en een verhaal voorgedragen en muziekvereniging DES speelde koraalmuziek.

Er werd 2 minuten stilte gehouden waarna het Wilhelmus werd gezongen. Aansluitend werden er kransen gelegd namens B&W, De Vossestaart, de Hallse verenigingen en bevolking en de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden. Björn Michels en Auke van der Gouw legden namens Joop en Dinie Thomassen een krans. Het echtpaar heeft, net als de familie Schut, ieder jaar bloemen bij de oorlogsgraven gelegd en deze onderhouden. Daarbij krijgen zij nu dus hulp van de Hallse basisschool.