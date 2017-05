Theatergezelschap Troep viert 40-jarig jubileum

REGIO - Theatergezelschap Troep uit Laag Soeren viert het 40-jarig jubileum. Ze doen dit op een bijzondere manier: Troep gaat on Toer! Op diverse intieme locaties worden korte voorstellingen gespeeld waarbij thema’s over het leven en ouder worden de revue passeren. Troep geeft hieraan op eigen wijze invulling onder de enthousiaste regie van Nelleke Koetsier. Gidsen leiden de toeschouwers naar de verschillende locaties waar een bijzonder familieportret, heerlijke poëzie en twee stellen en hun herinneringen de revue passeren. Op 13 mei speelt Troep in Laag-Soeren, op 20 mei in Ellecom en op 27 mei in Dieren. Reserveren is noodzakelijk en kan via reserveren@theatergezelschaptroep.nl. De toegang bedraagt 10 euro inclusief twee consumpties. Na de reservering volgt meer informatie over de avond en de verzamellocatie.