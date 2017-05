Klarenbeekse jeugd strijdt in zeepkisten

KLARENBEEK – Koningsdag begon in Klarenbeek met een fietstocht. De Klarenbekers fietsen graag en ook nu waren er weer een flink aantal deelnemers om de Koningstocht door de omgeving te fietsen. Onderweg kon even worden uitgerust om de lunch te gebruiken.

Om twee uur ging de driekleur in top en ging de schooljeugd bellen blazen. Op het Dokter Blokplantsoen had de Koningsdagcommissie van de Oranjevereniging Klarenbeek weer een parcours uitgezet voor de jeugd die een strijd wilde leveren met (grotendeels) zelf gebouwde zeepkisten. De jeugd kwam van een helling en moest dan tussen autobanden racen. Dit keer geen trapkarren maar nu samen met een maatje die achter de deelnemer duwde om zo snel mogelijk de finish te halen. Sommigen gingen heel snel. Het was een spannende strijd. De publieke belangstelling viel door het mindere weer wat tegen.

Voor de jongere jeugd was er ook weer het springkussen en de grote zandbak. Op het plein had de OVK ook weer een feesttent laten plaatsen. De belangstelling hiervoor was goed te noemen. Honderden genoten van het optreden van de rockband Hooked on Red. De rockers wisten de stemming er wel in te krijgen. - foto: Martien Kobussen