Troep en Riqq bundelen krachten rondom thema Ouderen

GEM. RHEDEN - Terwijl spelers van theatergezelschap Troep zich onder leiding van regisseur Nelleke Koetsier voorbereiden op de première van voorstelling Troep on Tour, over de ouder wordende mens, leggen de schrijvers van het boek Jouw verhaal, mijn verhaal, de laatste hand aan hun verhalen.



Na mei, als de voorstelling gespeeld is en het boek gepresenteerd, zullen Troep en de schrijvers samen aan een voorstelling werken waarin verhalen uit Troep on Tour en Jouw verhaal, mijn verhaal, gecombineerd worden.

“Wat betekent het om ouder te worden?”, met die vraag ging Theatergroep Troep improviseren en brainstormen. Zo kwam de groep samen tot een voorstelling, die bestaat uit vier korte voorstellingen. Deze worden ieder op een andere, intieme, locatie gespeeld. Onder begeleiding van een gids, maakt het publiek een reis langs deze bijzondere plekken.

De voorstelling Troep on Tour wordt gespeeld in drie kerndorpen van de Gemeente Rheden: 13 mei in Laag-Soeren, 20 mei in Ellecom en 27 mei in Dieren. Kijk op de website voor meer informatie www.theatergezelschaptroep.nl en reserveren kan via reservereren@theatergezeldschaptroep.nl.

Ook Cultuurbedrijf Riqq zet zich in voor ouderen in de gemeente Rheden. Een jaar geleden is gestart met het ontwikkelen van een reeks kunstprojecten voor ouderen. Dit doet Riqq vanuit de overtuiging dat kunst het leven verrijkt en mensen verbindt. Het samen creëren en werken vanuit de eigen passie en talent vergroot het zelfvertrouwen van ouderen en brengt hen in contact met anderen.

De kunstprojecten, variërend van beeldende kunst tot dans, en van theater tot graffiti, werden vormgegeven samen met de denktank Ouderen en Kunst: elf enthousiaste vrijwilligers, die ook nu nog betrokken zijn bij de uitvoering van de kunstprojecten.

Het schrijfproject Jouw verhaal, mijn verhaa”, maakt deel uit van deze reeks. Jouw verhaal, mijn verhaal, is een verzameling levensverhalen van ouderen uit verschillende dorpen van de gemeente Rheden. Zij werden geïnterviewd door deelnemers van de schrijfcursus Mijn verhaal, jouw verhaal, begeleid door schrijfdocent Marjon Weijzen. De verhalen zijn geïllustreerd met foto’s van Jikke Gobel en foto’s uit eigen albums. Het boek Mijn verhaal, jouw verhaal, wordt gepresenteerd op 26 mei in verzorgingshuis de Rhederhof.