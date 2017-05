Zeskamp De Deurdauwers in Dieren afgelast

DIEREN - De zeskamp die 13 mei plaats zou vinden, is door de activiteitencommissie van Carnavalsvereniging De Deurdauwers afgelast. De commissie betreurt dit ten zeerste. De reden dat de zeskamp niet doorgaat, is dat er te weinig animo was om deel te nemen.

Helaas hebben zich te weinig teams aangemeld. "Op deze manier kunnen wij er geen geslaagd feest van maken. De commissie heeft veel tijd gestoken in de voorbereiding en promotie, maar dit mocht helaas niet baten", aldus de activiteitencommissie . "Wij hadden er graag samen met u weer een gezellige en sportieve dag van willen maken, maar dit mag helaas niet zo zijn. Of er in de toekomt nog een vervolg komt, is nog de vraag."