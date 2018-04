Plusbus algemene voorziening

DOESBURG - De gemeente Doesburg schakelt voortaan de Plusbus in als algemene voorziening voor het aangepaste vervoer van speciale doelgroepen. Deze samenwerking is dinsdag 3 april officieel en feestelijk van start gegaan.

De Plusbus is er voor inwoners van 55 jaar en ouder die moeite hebben met het openbare vervoer en inwoners van 12 jaar en ouder met een beperking en/of die rolstoelgebruiker zijn. Zij kunnen voortaan voor een aantrekkelijk tarief aangepast reizen in en om Doesburg met de Plusbus.

Een Wmo-pas of een speciale indicatie is daarbij niet meer nodig, legt wethouder Peter Bollen uit. Hij maakte vanwege de start van de nieuwe regeling een rit met de Plusbus, om vaste klant Ria Chaigneau bij het zwembad op te halen. Ze maakt twee keer per week gebruik van de voorziening, die haar op afspraak voor 1 euro van huis naar Den Helder brengt en haar ook weer thuisbrengt.

Bollen: "Met de Plusbus kan iedereen er op uit gaan naar voorzieningen als de inloop, samen eten in Grotenhuys of de Beumerskamp of gewoon even lekker de stad in. Het is een voorziening die ook bijdraagt aan de vereenzaming van oudere inwoners. Die worden door deze vervoersmogelijkheid zelfstandiger en zelfredzamer. Voor 1 euro worden zij in Doesburg vervoerd en voor een iets hoger bedrag tot 15 kilometer rondom Doesburg."

Vanwege de start van het project, werd Ria Chaigneau door Plusbus-voorzitter Theo van Leeuwen en de wethouder getrakteerd op een taartje en een bos bloemen. En natuurlijk werd ze na het zwemmen weer keurig thuis afgezet.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden van de Plusbus of een rit wil boeken, kan dat doen via de we website www.plusbusdoesburg.nl of door te bellen met de centrale, via tel. 06-41917757.