Theatervoorstelling over Velp-Zuid en -Noord

VELP - Drie theatermakers presenteren, samen met inwoners van Velp, zaterdag 14 en zondag 15 april de bijzondere voorstelling Zuids Geluk & Velps Venijn. Centraal staan de verhoudingen tussen Velp-Zuid en Velp-Noord.

De makers trokken Velp Oud Zuid in, op zoek naar levensverhalen van de bewoners, om deze om te toveren in een theatervoorstelling vol grappige, herkenbare en aangrijpende verhalen, waarin thema's als oorlog, vriendschap, vooroordelen en liefde voor muziek, een beeld geven van het leven in Velp Oud Zuid vroeger en nu. Het decor van de voorstellingen is de wijk zelf. In een wandeling langs vijf bijzondere locaties maakt het publiek kennis met Velp Oud Zuid om een kijkje te nemen in het leven van de bewoners. Start- en eindpunt is Buurthuis De Poort.

De acteurs en actrices van Zuids Geluk & Velps Venijn zijn bewoners van Velp zelf. Zo is daar Marije, bewoonster van een woongroep van Siza. Fouad komt uit Aleppo en speelt samen met zijn maatje en chefkok Zyad een scène over de Syrische keuken en hun komst naar Nederland. Corrie speelt samen met het smartlappenkoor uit de wijk, waarin zij ook zingt. Corrie heeft als bijnaam 'lachebekje', maar achter de lach schuilt ook verdriet. Bart is voorzitter van Unisono. Niet alleen speelt het orkest, ook vertelt Bart over de geschiedenis van de vereniging. Jeroen doet mee in de scène Noord Zuid Thuis Best. Over de vooroordelen, de verschillen en de overeenkomsten tussen Velp Noord en Velp Zuid.

Op zaterdag start de voorstelling om 19.30 uur en op zondag om 14.30 uur. Het publiek wordt verzocht om 15 á 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Kaarten zijn voor 2,50 euro te bestellen via de website www.cultuurbedrijfriqq.nl. Aan de deur kosten ze 3,50 euro.

Deze voorstelling komt tot stand door de samenwerking tussen vele organisaties en bewoners uit Velp. De gemeente Rheden ondersteunt het project vanuit het Innovatiefonds. Cultuurbedrijf RIQQ nam het initiatief, omdat zij erin geloven dat kunst verbindt, verrijkt en versterkt.

​​​​​​​Foto: Marjo Hendrix