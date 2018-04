Informatieavond over de uitvaart en wat de kerk daarin kan betekenen

Lian Brandsma Uitvaartzorg uit Eerbeek en dominee J.B. Quik-Verweij van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost organiseren samen een avond over de uitvaart en de rol van de kerk daarin. Deze vindt plaats op donderdag 5 april.

Wie over “afscheid nemen” bijgepraat wil worden én wil weten wat zowel een uitvaartbegeleider als de kerk kan betekenen bij een begrafenis of crematiedienst, is van harte welkom op donderdag 5 april om 20.00 uur in t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25 in Laag Soeren. De toegang is gratis en koffie en thee staan vanaf 19.30 uur klaar.

Aanmelden mag, maar hoeft niet.

Ds. Quik (dominee@quik-verweij.nl)

Lian Brandsma (info@lianbrandsmauitvaartzorg.nl)

Voor meer informatie : www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl.