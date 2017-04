Nieuwe website van Veelzijdig Velp

VELP - De ondernemersvereniging BIZ Centrum Velp, beter bekend als Veelzijdig Velp, heeft sinds kort een nieuwe, eigen website: www.veelzijdigvelp.nl. De vereniging, die op 1 januari 2015 van start is gegaan, had de dringende behoefte om door middel van een website en een Facebook pagina aan een breed publiek te laten weten wat er speelt in het centrum van Velp.

BIZ (Bedrijfs Inversterings Zone) Centrum Velp is een vereniging van alle ondernemers in het gebied Hoofdstraat, Overtuin, Emmastraat, Rozendaalselaan en Oranjestraat. Zij werken samen aan een beter centrum op het gebied van o.a. leefbaarheid, veiligheid en imago. Samen met de activiteitenregisseur, Jan Huurman, worden plannen ontwikkeld voor acties en evenementen. Eén van die acties was het ontwikkelen van een website en een Facebook-pagina. Die zijn inmiddels gerealiseerd onder de naam Veelzijdig Velp.



De website Veelzijdig Velp omvat drie hoofdstukken: winkelen, horeca en evenementen. In het hoofdstuk winkelen worden alle winkels in het centrum genoemd. Door een eenvoudige muisklik worden bezoekers van de website meteen doorgelinkt naar het betreffende bedrijf. Datzelfde geldt ook voor de informatie over de horecabedrijven in het winkelgebied. Veelzijdig Velp heeft inmiddels een heel jaarprogramma opgesteld met alle mogelijke activiteiten, evenementen en acties. In dit onderdeel van de website is tot in detail aangegeven wat er wanneer in het centrum te beleven is.

Behalve de drie genoemde belangrijke ingangen is er informatie te vinden over de organisatie, een agenda, een nieuwsrubriek en wat algemene informatie. De website wordt regelmatig bijgehouden met nieuwe nieuwsfeiten en aanpassingen in bijvoorbeeld de programmaonderdelen van de evenementen.

Tegelijk met de presentatie van de website is ook de Facebookpagina Veelzijdig Velp actief geworden. Via Facebook kan deelgenomen worden aan prijsvragen en winkeliersacties.

Zowel aan de website als aan de Facebookpagina wordt voortdurend gesleuteld om tot een steeds beter communicatiemiddel te komen, zodat een ieder bediend kan worden in zijn of haar zoekwensen.

www.veelzijdigvelp.nl