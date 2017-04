SolidPack heeft nieuwe naam

LOENEN – Wederom prijkt er een andere logo op de gevel van het fabriekcomplex aan het Kanaal-Zuid in Loenen. Sinds 22 maart wordt de gevel gesierd met het moderne logo van Smart. Na tien jaar van zelfstandigheid is SolidPack overgenomen door VPK Packaging Group uit België. Zij opereert onder de naam Smart Packaging Solutions op de massiefkartonmarkt. Direct na de overname op 19 januari 2017 is er een hechte samenwerking ontstaan tussen Smart Packaging Solitions en SolidPack. Beide producenten van massiefkartonnen verpakkingen vullen elkaar perfect aan op het gebied van markten en producten. - Foto: Martien Kobussen