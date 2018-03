Oude metalenactie Klarenbeek nu voor Het Boshuis

KLARENBEEK – Klarenbeek en omgeving heeft in het verleden met de opbrengsten van de inzameling van oude metalen al vele goede doelen ondersteund. Vanaf nu is een nieuw doel gevonden: Het Boshuis.

Met de inzameling van oude metalen wordt veel goeds gedaan. Eind september is de inzameling van oude metalen voor het Hertenkamp zeer succesvol afgesloten. Nadien is de Vakantie Speelweek financieel bijgestaan.

De komende tijd worden de opbrengsten van de inzamelactie besteed aan Het Boshuis. Hierin moet nog fors geïnvesteerd worden op het gebied van duurzame energie en geluid. Om recht te doen aan de vele verschillende activiteiten die in Het Boshuis plaatsvinden, is volgens het bestuur een goede geavanceerde geluidsinstallatie en goede akoestiek van groot belang.

Het gebouw wordt voor velerlei activiteiten gebruikt. De scholen komen er graag voor het opvoeren van musicals, toneeluitvoeringen en andersoortige vieringen. Muziekverenigingen en koren maken er gebruik van. Ook vinden er gebedsdiensten en afscheidsdiensten plaats.

Om Het Boshuis financieel te ondersteunen met deze omvangrijke investering, worden de opbrengsten van de inzameling van oude metalen in de komende periode hieraan besteed.

Het inleveradres van oude metalen en dergelijke is bij de familie Brugman aan de Polveensweg 25 in Klarenbeek. Daar is een container te vinden, waar iedereen oude metalen en andere artiekelen in kan leveren voor het goede doel. Wie niet in de gelegenheid om de materialen zelf te brengen, kan even een seintje geven. Vrijwilligers komen het dan graag ophalen.

De materialen die ingeleverd kunnen worden aan de Polveenseweg zijn: metalen, ijzer, lood, zink, aluminium, koper, gereedschap, elektromotoren en fietsen (indien mogelijk zonder banden). Ook welkom is witgoed, zoals wasmachines, drogers, vaatwassers, accu's en elektriciteitskabels. Vanwege de koelgassen wil het actiecomité liever geen koelkasten, diepvriezers en televisies.