Clubkampioenen ETTV

EERBEEK - Met een spannende finale tegen debutant Michael Meijer werd Alex Brouwer de nieuwe clubkampioen van tafeltennisvereniging ETTV in Eerbeek. Brouwer wist in de kruisfinale wist te winnen van Jowin de Bondt. De andere finalist werd debutant Michael Meijer die Jesse Nouwen wist te verslaan. De winnaar van deze verrassende finale werd uiteindelijk Alex Brouwer, die zichzelf ETTV Clubkampioen 2018 mag noemen. De wedstrijd om de 3e plaats werd gewonnen door Jesse Nouwen.

De finale in de aanmoedigingsronde werd gespeeld door Marco Lub en Leen Troost en gewonnen door Marco. De wedstrijd om de derde plaats werd hier gewonnen door Anouk Lenderink. En omdat er ook altijd iemand op de laatste plaats moet eindigen, was er ook aandacht voor Riëtte Brouwer die hiervoor een aanmoedigingsprijs in ontvangst mocht nemen.