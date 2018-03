Huldigingen bij Hallse Zang

HALL - Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van Gemengde Zangvereniging De Eendracht Hall werden afgelopen maandagavond maar liefst vijf koorleden gehuldigd. Samen zijn zij goed voor honderdtachtig jaar plezier in zingen.

Bertha Wiegman is al 25 jaar lid van de Hallse zang. Zij is een vrolijke alt die trouw de repetities bezoekt en graag meehelpt als er wat gedaan moet worden, zoals oliebollen bakken. De voorzitter overhandigde haar een bondsinsigne.

Margreet Vervelde is al weer 40 jaar lid van de Hallse Zang. Zij is een trouwe alt die met veel plezier naar de repetities komt. En zij is altijd graag van de partij bij andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij de Floralia-inzendingen. Zij kreeg een bondsinsigne overhandigd.

Ook Gerrie Kloppers is al 40 jaar lid van het koor. Zij zong jarenlang met veel plezier mee in het koor en droeg en draagt aan vele activiteiten haar steentje bij. Helaas is het zingen de laatste jaren niet meer mogelijk, maar ze blijft bij het koor betrokken. Gerrie kreeg eveneens een bondsinsigne.

Gerrie Hoekman is zelfs al 50 jaar lid van het koor: zij zingt met heel veel genoegen haar sopraanpartij. Zij is altijd beschikbaar om zich in te zetten ten behoeve van het koor, zoals bijvoorbeeld bij de oliebollen-actie. Gerrie kreeg een ingelijste bondsoorkonde overhandigd.

Tenslotte werd Bert Mooibroek gehuldigd. Hij is koorlid sinds 1993, dus ook al weer 25 jaar. Daarvan is hij zelfs 22 jaar voorzitter. In al die jaren was hij enthousiast en gedreven in touw voor de vereniging, zoals bijvoorbeeld voor de oliebollenacties, tijdens de Floralia-tentoonstelling en op de Bijenmarkt in Eerbeek, maar ook voor de talloze concerten. Ook zingt hij ook al die jaren met veel plezier de baspartij in het koor. Bert kreeg een fraai boeket bloemen, en een bondsoorkonde.