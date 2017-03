John Kerstens streeft naar een fatsoenlijke arbeidsmarkt voor iedereen

ARNHEM / REGIO - Met een onverwacht telefoontje op een heel bijzondere dag voor John Kerstens uit Arnhem, begon zijn politieke carrière in Den Haag. “Partijvoorzitter van de PvdA, Hans Spekman, belde me in juni 2012 op met de vraag of ik me verkiesbaar wilde stellen als PvdA Kandidaat-Kamerlid voor de Tweede Kamerverkiezingen in september”, vertelt Kerstens. Hij voelde zich uiteraard gevleid, maar wilde toch even met zijn vrouw overleggen. “Dat kwam goed uit want zij was toevallig bij me in de buurt. Mijn vrouw was namelijk aan het bevallen van ons oudste kind. Tussen twee weeën door heb ik besloten het te doen. Na een half uur belde ik Spekman terug”.

De 52-jarige Arnhemmer werkte de afgelopen vier jaar met veel plezier in de Tweede Kamer en is voor de komende verkiezingen op 15 maart weer Kandidaat-Kamerlid, op plaats elf van de PvdA. “Je kan echt verschil maken in Den Haag”, aldus Kerstens. Als voormalig FNV -voorzitter zet hij zich als Kamerlid met name in voor mensen op de arbeidsmarkt. “Ik wil een fatsoenlijke arbeidsmarkt voor iedereen”. Zo heeft hij zich onder andere sterk gemaakt voor de verhoging van het jeugdloon en werkt hij er hard voor dat er minimaal 125.000 mensen met een beperking bij ‘gewone’ bedrijven werken. “Daarmee liggen we op schema. We helpen bedrijven ook graag een handje en vragen wat zij nodig hebben om mensen met een beperking in dienst te nemen, bijvoorbeeld loonkostenvergoeding of professionele begeleiding. Mijn ervaring is inmiddels dat als bedrijven zich bewust zijn van de mogelijkheden, het vaak wel kan om iemand met een beperking in dienst te nemen”.

De politiek in Den Haag blijft natuurlijk landelijke politiek, maar ervaringen uit de regio neemt Kerstens zeker mee naar Den Haag. “De Zeeuw bestaat, de Groninger en Fries ook, maar de Gelderlander bestaat niet echt. Maar bijvoorbeeld de onlangs naar voren gekomen slechte arbeidsomstandigheden voor personeel van de Primark in Arnhem neem ik uiteraard mee naar Den Haag. En ook een fatsoenlijk loon voor thuiszorgmedewerkers in, met name, de Achterhoek staat op mijn politieke agenda”. En Kerstens strijdt voor een Sociale Werkplaats-voorziening nieuwe stijl. “Bij Presikhaaf Bedrijven bijvoorbeeld is er heel veel gedoe. Dat is niet de best draaiende (voormalige) sociale werkplaats van Nederland”. In 2015 is er een wet aangenomen dat er geen nieuwe plaatsen meer komen in de sociale werkvoorziening. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, hebben hun plaats gehouden. “En dat blijft zo”, zegt Kerstens. “Tot ze met pensioen gaan, is er voor hen niets aan de hand. Hun arbeidsovereenkomst blijft van kracht. In de nieuwe wet is geregeld dat de gemeente zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar werk bij een ‘gewone’ werkgever begeleidt. De onrust die bij Presikhaaf Bedrijven heerst is niet nodig. Zorg voor de mensen die er zitten. Een deel, Presikhaaf Schoolmeubelen is verkocht. Arnhem trekt de stekker eruit en wil alleen verder. Ook de Liemers en Overbetuwe hebben plannen. Dat is niet erg, als het maar aan de nieuwe eisen voldoet en als je de zittende mensen maar niet vergeet en samen doet wat samen kan”.

John Kerstens is één van de weinige kandidaat-Kamerleden uit Gelderland en zet zich daarmee ook in voor Gelderland in Den Haag. “Ik kom op voor de ‘gewone’ mensen die het allemaal niet cadeau krijgen, waar het niet automatisch gaat en die geholpen willen worden. Ik wil een fatsoenlijk Nederland met meer fatsoenlijke vaste banen. Iedereen moet gelijke kansen hebben en de arbeidsmarkt moet een afspiegeling van de samenleving zijn. Mensen met zware banen, die lang hard gewerkt hebben, moeten eerder met pensioen kunnen”. John Kerstens is nog veel buiten: “Ik spreek met mensen, sta dichtbij de mensen en ik ben zeer benaderbaar via social media”. Wie op John Kerstens stemt, stemt op fatsoenlijk werk voor iedereen, ongeacht achternaam, leeftijd, opleiding of beperking. - Foto Lotte Bienias.