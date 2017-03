Agrariër maakt zonne-energie mogelijk voor lokale bevolking

STEENDEREN - Op het dak van boerderij Holthuizen aan de Toldijkseweg in Steenderen wordt een zonnedak gerealiseerd met naar verwachting zo’n 700 zonnepanelen. Eigenaar Anton IJsseldijk stelt zijn ligboxenstal hiervoor beschikbaar en maakt het de plaatselijke bevolking mogelijk te investeren in zonne-energie die lokaal gewonnen wordt. Op maandag 13 maart vindt hierover vanaf 20.00 uur een informatieavond plaats in kindcentrum De Pannevogel in Steenderen.

Bij de bouw van zijn ligboxenstal acht jaar geleden dacht Anton IJsseldijk al aan duurzaamheid en hij zorgde ervoor dat het dak geschikt werd gemaakt voor zonnepanelen. Ook bij het naastgelegen kinderdagverblijf ’t Holthuisje is duurzaamheid al sinds de start in 2005 een belangrijk item. Het afval wordt gescheiden, de luiers worden gerecycled en er wordt gebruik gemaakt van groene energie. ‘Hoe mooi zou het zijn als we de kinderen van het kinderdagverblijf kunnen uitleggen dat we volledig zelf kunnen voorzien in onze energie en ze het belang van duurzaamheid kunnen bijbrengen’, vertelt IJsseldijk. De agrariër is daarom een samenwerking aangegaan met energiecoöperatie BoeN (Bronckhorst en omstreken energie Neutraal) om anderen die op hun eigen dak geen zonnepanelen willen of kunnen plaatsen, mee te laten profiteren van zonne-energie die lokaal gewonnen wordt. ‘BoeN is twee jaar geleden opgericht door een groep enthousiaste inwoners van de gemeente met als doel een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld door lokaal energie neutraal te zijn. Een mooi initiatief van en voor inwoners waar ik me vanuit mijn ideaalbeeld graag bij aansluit’, zegt IJsseldijk. Inwoners van Bronkhorst, Steenderen, Baak, Toldijk, Rha, Olburgen, Drempt,

Doesburg-Noord, Leuvenheim en Brummen kunnen deelnemen aan dit project en worden van harte uitgenodigd op de informatieavond.

www.boen.nu