Nieuwe locatie De Hoop ggz in Beekbergen

BEEKBERGEN - De Hoop ggz heeft een nieuwe locatie geopend in Beekbergen. Hier kunnen cliënten vanaf achttien jaar terecht voor ambulante hulp bij verslaving en psychische problemen. De nieuwe locatie van De Hoop is gevestigd in gezondheidscentrum Papenberg. Voor behandeling met verblijf en voor klinische behandeling wordt samengewerkt met woon- en leefgemeenschap Horeb.

De Hoop biedt generalistische basis-ggz bij milde problematiek en specialistische ggz bij ernstige problematiek. Het behandelaanbod van De Hoop in Beekbergen bestaat onder meer uit hulp bij depressie, persoonlijkheidsstoornissen, autisme, alcoholverslaving, gokverslaving en seksverslaving. De behandeling wordt begeleid door een deskundig en compact team, bestaande uit een psychiater, GZ-psychologen, een basispsycholoog, een orthopedagoog, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een verslavingsarts, een verpleegkundig specialist en een systeemtherapeut.

De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

Met de opening van een nieuwe locatie in Beekbergen geeft De Hoop invulling aan de wens om op meerdere plekken in het land zorg te kunnen bieden. De Hoop heeft al instellingen in Amersfoort, Apeldoorn, Beekbergen, Dordracht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.