Ridderlijk en boeiende lezing over Het Oude Loo

LOENEN – Oudheidkundige Vereniging De Marke hield onlangs haar eerste lezing van het jaar 2018 in het Jeugdhuis te Loenen. De zaal was afgeladen vol. Het onderwerp was de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het jachtslot Het Oude Loo en werd verzorgd door 'Ridder van Gelre', Huub Ummels, oud beleidsambtenaar Cultureel Erfgoed van de gemeente Apeldoorn.

De geschiedenis van het Oude Loo begint in de vijftiende eeuw op het Hof te Loenen. In 1439 werd aldaar de stichtingsakte opgemaakt. Rond het slot was een waterrijk gebied met meerdere watermolens. Het gebied en kasteel werden frequent door de hertogen van Gelre bezocht. In de loop van de eeuwen waren er verschillende fases in de bouw en verbouw van Het Oude Loo. Belangrijk werk werd gedaan door de familie Bentingk. Vijf generaties bewoonden het kasteel en hielden het in bewoonbare staat.

Verder verhaalde de heer Ummels uitgebreid over de opgravingen rond de oude kerk van Apeldoorn. Naast grafkelders werd ook een enorme zerk van de adellijke familie van Ulft uit 1684 opgegraven.

Voor degenen, die graag nader kennis willen maken met de omgeving van het slot: het Apeldoorns Gidsen Collectief houdt in het voorjaar rondleidingen in de paleistuin van het Oude Loo. Voor data en tijden zie de website van het Collectief.