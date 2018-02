Dierens bier smaakt goed

SPANKEREN - Brouwerij Romondt uit Dieren presenteerde vrijdag twee lokale biertjes in het Dorpshuis in Spankeren. Ruim zeventig bezoekers kwamen naar de bierproeverij, waar brouwers Jan ter Riele en Rein in 't Veld vertelden over de historie van Romondt en hun passie voor het maken van bier. Zoals het bij een proeverij hoort, was er een enquête-formulier, waarop de bierliefhebbers hun mening mochten geven over geur, smaak, bitterheid en afdronk. Een taak die serieus werd opgevat. Er werd stevig en geamuseerd gediscussieerd over de details en vooral genoten van een heerlijk biertje. Organisator Tjibbe de Boer heeft vast een vervolg aangekondigd van deze geslaagde avond.

Foto: Han Uenk