Tonden geniet

TONDEN - Met de uitnodiging van het komisch gezelschap Herman in een Bakje Geitenkwark hoopte de Culturele Stichting Tonden ook eens jong publiek naar haar activiteiten te trekken. En dat is zeker gelukt. Jong en oud voegden zich zaterdagavond samen in de voormalige School met de Bijbel om te genieten van een avond eigenzinnige verhalen en absurde avonturen. De kaarten waren tot op het laatste exemplaar verkocht.

De Culturele Stichting Tonden organiseert met regelmaat culturele activiteiten in het dorp. Eén van de bekendste is De Tonden Theater Toer, waarbij op verschillende locaties verrassende optredens te zien zijn.

Foto: Han Uenk